Başkan Kayda, Yabancı Öğrencileri Ağırladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Erasmus ve Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projesi kapsamında Çek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya ve Romanya'dan Salihli'ye...

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Erasmus ve Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projesi kapsamında Çek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya ve Romanya'dan Salihli'ye gelen öğretmen ve öğrencileri makamında konuk etti.

Erasmus ve Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar projesi kapsamında Salihli'ye gelen yabancı öğrenciler Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı ziyaret etti. Alaşehir Fen Lisesi ile Salihli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin de yer aldığı ziyarette, Avrupa ülkelerinden gelen öğrencilerle tanışan Başkan Kayda, "Salihlimize hoş geldiniz. Okul Müdürlüğü yaptığım dönemlerde böyle projelere bizler de katıldık ve çok olumlu sonuçlar aldık. Bu anlamda projeye destek olan bütün herkese teşekkür ederim. Ülkemizi en iyi bu tür projelerle tanıtabiliriz" dedi.

Nezaket ziyaretlerinden dolayı öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek proje çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Kayda, ziyaret anısı olarak öğrencilere hediye verdi.