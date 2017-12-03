  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Başkan Kayda’dan Haftasonu İnceleme Gezisi

» »
Başkan Kayda’dan Haftasonu İnceleme Gezisi
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye tarafından yapımı süren projeleri hafta sonunda yerinde inceledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye tarafından yapımı süren projeleri hafta sonunda yerinde inceledi.

Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Fen İşleri Müdürü Ercan Oyan ile birlikte inceleme gezisine Atatürk Caddesi'nde yapımı devam eden prestij çalışmalarıyla başlayan Başkan Kayda, ardından Yağmur Suyu Projesi çalışmaları kapsamında Atatürk Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyip bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Salihli'ye kazandırılacak olan Masal Ormanı Parkını ve Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı'nı inceleyen Başkan Kayda, proje çalışmalarında sona doğru gelindiğini söyleyerek en kısa zamanda hizmete açılacağını belirtti. Gümüşçayı'nda yapılacak olan köprünün yapım yerini de inceleyen Başkan Kayda, Hacıbektaşlı Mahallesi ile Gökçepınar Caddesini bağlayacak olan bu köprünün ulaşımı rahatlatacağını söyledi. Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Avar Caddesi'nde gerçekleştirilen prestij cadde düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kayda, hızla devam eden çalışmalarla ilgili olarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin:03 Aralık 2017 Pazar 15:33
  • Ünlülerin Mutfak Seçimi: Mahmood Caffee03 Aralık 2017 Pazar 15:28
  • Add Öğrencileri İle Kahvaltıda Bir Araya Geldi03 Aralık 2017 Pazar 15:28
  • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Devrek’te Etkinliklerle Kutlandı03 Aralık 2017 Pazar 15:28
  • Osmaneli’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri03 Aralık 2017 Pazar 15:28
  • Başkan Tutal: "Engelli Vatandaşlarımızın Her Zaman Yanındayız"03 Aralık 2017 Pazar 15:28
  • Develer Koçarlıspor İçin Güreşti03 Aralık 2017 Pazar 15:28
  • Dünya Engelliler Günü, Engelsiz Yaşam Akademisinde Kutlandı03 Aralık 2017 Pazar 15:28
  • Çaykur’un Organik Çaylarına Büyük İlgi03 Aralık 2017 Pazar 15:23
  • Görme Engelli Genci Yere Düşürdü, Vatandaşlar Gerçek Sandı03 Aralık 2017 Pazar 15:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti