Başkan Kayda’dan Haftasonu İnceleme Gezisi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye tarafından yapımı süren projeleri hafta sonunda yerinde inceledi.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, belediye tarafından yapımı süren projeleri hafta sonunda yerinde inceledi.

Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Fen İşleri Müdürü Ercan Oyan ile birlikte inceleme gezisine Atatürk Caddesi'nde yapımı devam eden prestij çalışmalarıyla başlayan Başkan Kayda, ardından Yağmur Suyu Projesi çalışmaları kapsamında Atatürk Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceleyip bilgi aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Salihli'ye kazandırılacak olan Masal Ormanı Parkını ve Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı'nı inceleyen Başkan Kayda, proje çalışmalarında sona doğru gelindiğini söyleyerek en kısa zamanda hizmete açılacağını belirtti. Gümüşçayı'nda yapılacak olan köprünün yapım yerini de inceleyen Başkan Kayda, Hacıbektaşlı Mahallesi ile Gökçepınar Caddesini bağlayacak olan bu köprünün ulaşımı rahatlatacağını söyledi. Başkan Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Avar Caddesi'nde gerçekleştirilen prestij cadde düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kayda, hızla devam eden çalışmalarla ilgili olarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.