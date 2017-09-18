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Başkan Kayda’ya Fakülte Teşekkür Ziyareti

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Başkan Kayda’ya Fakülte Teşekkür Ziyareti
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. İlkay Dilber, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret etti. Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yar. Doç. Dr. Özhan Kalaç, Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sekreteri Uğur Akyol ve Salihli MYO Sekreteri Ergun Kaya ile birlikte ziyarette bulunan Müdür Dilber, Salihli Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanan Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine yaptığı katkılar ve eğitime verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkürlerini iletti.

Eğitimci bir Belediye Başkanı olarak eğitim kurumlarının her zaman yanında olduklarını ve gereken her türlü desteği verdiklerini ifade eden Başkan Kayda, "Salihli'mize İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 2017-2018 yılı öğretim döneminde eğitime başlayan yeni fakültemiz öğrencilerimize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Kayda, ziyaretlerinden dolayı Salihli MYO Müdürü İlkay Dilber ile beraberindekilere teşekkür etti.

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