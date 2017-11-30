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Başkan Kayda’ya Plaketli Teşekkür

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Başkan Kayda’ya Plaketli Teşekkür
Ege Güvercin Sevenler Birliği üyeleri, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya makamında teşekkür ziyareti gerçekleştirerek desteklerinden dolayı plaket...

Ege Güvercin Sevenler Birliği üyeleri, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya makamında teşekkür ziyareti gerçekleştirerek desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Ege Güvercin Sevenler Birliği üyeleri, Salihli Belediyesi ve Ege Güvercin Sevenler Birliği işbirliğinde 5 Kasım'da Ege Bölgesi'nde yetiştirilen ırklara ait tanıtım amaçlı gerçekleştirilen Ege Güvercin Fuarı'na verdiği destek ve katılımlarından dolayı Başkan Kayda'ya teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Ziyaretlerinden dolayı Ege Güvercin Sevenler Birliği üyelerine teşekkür eden Başkan Kayda, birlik çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Kayda DOHAD'ı ağırladı

Öte yandan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) Başkanı Fuat Agalday ve yönetimini makamında ağırladı.Ziyarette, Dernek Başkanı Agalday, bölgede gerçekleşebilecek olan deprem öncesinde yer hareketlerinin incelenmesi ve tahmin edilebilmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunarak Başkan Kayda'ya bilgi verdi.

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