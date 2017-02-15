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Başkan Kayda’ya Taziye Ziyareti

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Başkan Kayda’ya Taziye Ziyareti
Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Arslan, kayınvalidesi vefat eden Başkan Kayda'nın üzüntüsünü paylaşarak başsağlığı ve sabırlar diledi. Ziyarete, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren de eşlik etti. Belediye Başkanı Zeki Kayda, taziye ziyaretinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan'a teşekkür etti.

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