Başkan Keleş, Alanda İnceleme Yaptı

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ile birlikte Düzce Belediyesi tarafından sahada sürdürülmekte olan yatırımlar...

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ile birlikte Düzce Belediyesi tarafından sahada sürdürülmekte olan yatırımlar ve çalışmalar için inceleme gezisinde bulundu.

Başkan Keleş, Zonguldak belediye başkanı Muharrem Akdemir ve Başkan yardımcılarında bulunduğu heyetle ile birlikte yatırım incelemeleri için saha gezisinde bulundu. Yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Şehitleri parkı ve Düzce Belediyesinin önemli Sosyal projelerinden biri olan 60 yaş üstü yaşam merkezi'ne ziyarette bulunan Başkan Keleş ve Zonguldak belediye başkanı Muharrem Akdemir çocuklarla ve yaşlılarla sohbet etme imkanı buldu.