Başkan Keleş, Azmimilli Camisinde İncelemelerde Bulundu

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Azmimilli Mahallesi camisinin peyzaj çalışmalarını inceledi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Azmimilli Mahallesi camisinin peyzaj çalışmalarını inceledi. Çevre düzenlemesi için yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Keleş çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Düzce Belediye başkanı Mehmet Keleş Azmimilli Camisinde yapılan çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını inceledi. İbadethanelerin bakımı ve düzenlemesinin önemine dikkat çeken Başkan Keleş "Camilerimizin temizliği düzeni aslında bizim aynamızdır. Düzce Belediyesi olarak bu konuya büyük önem veriyoruz. Burada da görüyorum ki çok güzel çalışmalar yapılıyor. Çevre ve peyzaj çalışmaları da en kısa sürede tamamlanacak. Belirlenen program çerçevesinde diğer camilerde de çalışmalar devam edecek" dedi.