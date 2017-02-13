Başkan Keleş "Kutlu Yürüyüş Yolunda Şehir Kalkınma" Toplantısına Katıldı

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanların katılımlarıyla gerçekleştirilen "Kutlu Yürüyüş Yolunda Şehir Şehir...

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanların katılımlarıyla gerçekleştirilen "Kutlu Yürüyüş Yolunda Şehir Şehir Kalkınma" adlı toplantıya katıldı.

Antalya'da gerçekleştirilen buluşmaya, Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in yanı sıra ilçe ve belde belediye başkanları da katılarak, Düzce'yi temsil ettiler. Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda hem belediyelerin 2016 faaliyetleri değerlendirildi hem de referandum stratejisi hakkında başkanlara bilgi verildi. 3 gün süren kampta, Bölgemizdeki belediye başkanlarına 16 Nisan'da yapılacak Referandum çalışmaları ile başkanlığını yaptıkları şehirlerin kalkınma stratejileri hakkında bilgi verildi. Toplantının verimli geçtiğini belirten Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, "16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum öncesi belediyelerin genel durumları ile kalkınma planları ele alındı. Toplantıda alınan kararların milletimizin hayrına olacağını inancım sonsuzdur" dedi.