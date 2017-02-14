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Başkan Keleş, Spor Salonu Sözü Alındı

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Başkan Keleş, Spor Salonu Sözü Alındı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu Düzce'ye spor salonu yapılması için söz verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu Düzce'ye spor salonu yapılması için söz verdi. Düzce'deki spor gelişmelerini yakından takip ettiğini ifade eden Türkoğlu, "Özellikle Düzce Belediyespor bünyesindeki A takım ve kız basketbol takımının performansını iyi buluyorum. Spor salonu yeterli olursa, spora teşvik artar. Bu imkanları sağlamak gerekiyor. Düzce belediyesi tarafından yer teslimi yapıldığında salonu yaparız" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, İstanbul'da yeni göreve başlaması nedeniyle Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı Mesude Özcan, Belediyespor Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ve Basketbol teknik heyeti ile birlikte gerçekleşen ziyarette Düzce'deki basketbol ve spordaki gelişmeler ele alındı. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Türkoğlu, basketbol ve spor alanındaki her türlü projeye destek vereceklerini belirtti. Belediye Başkanı Mehmet Keleş, daha önce basketbol maçları için "şişme salon" sözü verildiğini hatırlatarak, "Federasyon Başkanımız Hidayet Türkoğlu bunu daha ileri götürdü ve Düzce için 5 bin kişilik spor salonu sözü verdi. Şimdi bunun için çalışmaları başlatacağız" dedi.

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