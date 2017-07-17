Başkan Kılıç Çalışmaları Denetledi

Diyarbakır'ın Kayapınar Kaymakamı ve İlçe Belediyesi Başkanı Mustafa Kılıç, Diclekent Mahallesi'nin en işlek bölgelerinden biri olan Diclekent dublekslerinde...

Diyarbakır'ın Kayapınar Kaymakamı ve İlçe Belediyesi Başkanı Mustafa Kılıç, Diclekent Mahallesi'nin en işlek bölgelerinden biri olan Diclekent dublekslerinde esnaf ve vatandaşların talebi üzerine yapılan kilit parke taşı döşeme çalışmalarını denetledi. Çalışmaları yerinde denetleyen Başkan Kılıç, hizmet alanında yoksun bırakılan Kayapınar ilçesinde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kayapınar Belediye Başkanı Mustafa Kılıç, Diclekent Mahallesi'ndeki Diclekent Dublekslerinde vatandaşların ve esnafların talebi üzerine döşenen kilitli parke taşı çalışmalarını inceledi. Esnaflarla birebir görüşen Başkan Kılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Kılıç, Villalar bölgesinde çalışmaları denetledikten sonra Gaziler Mahallesi'nde tamamlanan asfalt çalışmalarını da denetledi. Kılıç, yapacakları çalışmalarla Diclekent dubleksleri bölgesi ve Kayapınar ilçesini modern bir hale getireceklerini ifade ederek, hizmet alanında yoksun bırakılan ilçede halkın ve esnafın önerileri doğrultusunda çalışma yürüttüklerini söyledi. Diclekent dublekslerinde 30 bin metrekare caddede kilitli parke taşı döşemelerinin başlatıldığını vurgulayan Başkan Kılıç, ayrıca 2 bin 500 metre asfalt döküleceğini vurguladı.