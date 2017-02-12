Başkan Kocadon 11. Cnr Avrasya Boat Show’a Katıldı

Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Başkanı Mehmet Kocadon, CNR Avrasya Boat Show 2017-11. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları...

Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Başkanı Mehmet Kocadon, CNR Avrasya Boat Show 2017-11. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarına katılarak; Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)'nın katkılarıyla Bodrum Ticaret Odası tarafından açılan "Bodrum Standı"nda misafirleri ağırladı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Meclis Başkanı İlhan Ersan'ın ev sahipliğini yaptığı CNR EXPO Yeşilköy fuar merkezi 2. numaralı holde kurulan Bodrum standını, fuarın ilk günü çok sayıda sektör temsilcisi ziyaret etti. BODTO Yönetim Kurulu Üyeleri ile oda üyeleri, GEKA yetkilileri, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri ve BODTO personeli de fuarda hazır bulunarak tanıtım çalışmalarına destek oldu. CNR Fuarcılık Sahibi Ceyda Eren'in yanı sıra Türkiye'nin önde gelen iş adamları, turizm ve denizcilik sektörü temsilcileri de Bodrum standını ziyaret edenler arasındaydı.

Açılışın ardından tanıtım faaliyetlerinin başladığı Bodrum standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Mehmet Kocadon, Bodrum standında düzenlenen açılış etkinliği öncesi ise CNR Avrasya Boat Show fuarında kurulan stantları gezerek özellikle Bodrum'da faaliyetlerini sürdüren marinaları ve denizcilik ile ilgili çok sayıda işletmeye ziyaretlerde bulundu. Burada sektör temsilcileriyle birlikte sektörün durumunu ve sektör ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Başkan Kocadon; "Sektöre desteklerimiz sürecek"

12 ay boyunca yat imalat sektörünün Bodrum'u ayakta tutan en büyük sanayi sektörü olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarında, her yerde tanıtıma devam edeceğiz. Bu tanıtımlara devam etmek ve kültürümüze sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bizim en önemli özelliğimiz, birçok farklı görüşten Bodrumlu olarak Bodrum için ortak bir hedef noktasında birleşebiliyor olmamızdır. Bunu da hoşgörü ve paylaşımcı ruhumuzun çok yüksek olması sağlıyor. İşte bu Bodrumlu olmanın özelliğidir. Hedefimiz Bodrum'u, Türkiye'nin ve Dünyanın gündeminde tutabilmek ve yat imalat sektöründen aldığımız payı yükseltmektir. Bodrum Türkiye'nin gururu, onuru ve son kalesidir. Bu kalenin yıkılmaması için inşaat, turizm ve yat sektörlerine desteklerimiz sürecek." dedi.

T.C. Bodrum Ticaret Odası, 2016/2017 hedef fuar katılımlarına Travel Turkey, EMITT gibi büyük turizm fuarlarının ardından 11. CNR Avrasya Boat Show Fuarı ile devam ediyor. CNR Avrasya Boat Show 2017 - 11. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı için çalışmalarına aylar öncesinden başlayan BODTO, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)'nın da desteğiyle fuarda Bodrum standını kurdu. BODTO bünyesindeki Bodrum standında Roda Yat, Ege Yat, Agantur, Kobra Yat, Carpe Diem Yatçılık ve Neta Marine firmalar katılımcı olarak stant açtı. Yat imalat, yat bakım onarım, charter gibi konularında sundukları hizmetler hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Fuar süresince BODTO fuar sorumluları, GEKA uzmanları ve sektör profesyonelleri hep birlikte Bodrum standında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

CNR Avrasya Boat Show - 11. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, CNR Expo Yeşilköy'de, Pozitif Fuarcılık AŞ ile Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği'nin (DENTUR) işbirliğiyle gerçekleşiyor. 1000'e yakın markanın teknesi ve çok sayıda ekipman ve aksesuarın sergilendiği fuar boyunca sektörü ilgilendiren konularda çeşitli seminerler düzenlenecek.