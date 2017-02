Başkan Kocadon Büyüklerle Buluştu

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Mumcular bölgesinden yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yılın ekim ayında "Sıra Bizde" sloganıyla hayata geçirilen Büyüklerimizle Birlikte Çay Keyfi Projesi devam ediyor. Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Bodrum Cafe/Restaurant'ta ev sahipliğini Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un yaptığı etkinliğe; Çamlık Muhtarı Mehmet Kahraman, Sazköy Muhtarı Erdal Yabacı, Çömlekçi Muhtarı Mustafa Oral ile Bodrum'un Mumcular bölgesindeki Sazköy, Çamlık, Çömlekçi, Kurudere, Kızılağaç ve Yalı mahallelerinden kadın erkek toplam 100'e yakın 70 yaşın üstü vatandaş katıldı.

Projeyi yürüten Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt, Basın Yayın Birimi Sorumlusu Fikret Hıdır ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Tolga Karademir ile birim personelleri, davete iştirak eden konuklarla tek tek ilgilendiler.

Etkinlikte konuklarının masalarına gidip yanlarına oturan Başkan Mehmet Kocadon, vatandaşların tek tek hallerini hatırlarını sorarak istek ve taleplerini de her zaman çekinmeden kendisine ya da muhtarlarına iletmelerini istedi. Mümkün olan her konuda, Bodrum Belediyesi olarak yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Etkinliğe katılan bazı kadın vatandaşlar ise dağlardan topladıkları nergis çiçeklerini Mehmet Kocadon'a hediye etti.

Davete katılan tüm konuklarına teşekkür eden Başkan Kocadon, "Özellikle bizim bu davetimizi kırmadığınız ve gelip bizi onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bu mikrofonla konuşabiliyorsam, bilin ki ben sizin eserinizim. Sizler bana sahip çıktınız, beni bu günlere getirdiniz. Ben de sizlerin gibi kırsaldan gelen, çit süren, zeytin silken, badem toplayan, mandalina dibi çapalayan, hayvancılık yapan bir kardeşinizim. Bodrum'un gelişmesiyle beraber farklı sektörlere geçtik, turizme geçtik. Siz büyüklerimizin bize bıraktığı bu güzel mirası, bu birlik ve beraberliği, bu medeni coğrafyayı, biz de bizden sonraki nesillere bırakacağız tıpkı sizin bizlere bıraktığınız gibi. Bunun için belediye başkanlığı görevine dahil oldum. 18 yıldır da sayenizde bu görevi yapıyorum. Allah sizlerden bin kere razı olsun. Çünkü sizler beni bu yerlere getirdiniz. Bundan sonra da benim görevim, sizlere en iyi şekilde bakmaktır. Elimden ne geliyorsa; sağlık olsun, ekonomi olsun, eğitim olsun her ne konuda ekibim her an emrinizde. Ekibime ulaştığınız anda, muhtarlarımıza ulaştığınız anda benim üzerime düşen neyse seve seve yapmaya hazırım. Bir daha söylüyorum: Beni bu yerlere sizler getirdiniz. Bodrum'u bütün Türkiye'ye ve Dünya'ya sizler duyurdunuz. Bunu da koruyup kollamak benim görevim. Beni kırmadığınız için ve bu yaşlarda buralara kadar geldiğiniz için de tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız." dedi.

Başkan Kocadon'un konuşmasının ardından Kızılağaç eski muhtarlarından 82 yaşındaki Durmuş Aksakal, "Bu güzel yemek için Kızılağaç köyümüz adına size, ilgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Keyifle geçen buluşma sonunda Başkan Mehmet Kocadon, büyükleriyle birlikte deniz manzarasını da arkalarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.