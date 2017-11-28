Başkan, Kocaeli Anneleri Platformu’nu Konuk Etti

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Anneleri Platformunu makamında ağırladı.

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Anneleri Platformunu makamında ağırladı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Anneleri Platformu kurucusu Hande Kaya ve üyelerini makamında ağırladı. Kent genelinde platformun çalışmaları hakkında bilgi alan Karaosmanoğlu, saha çalışmalarının önemine vurgu yaparken eğitim ve sağlık alanlarında yapılması gereken projeler üzerinde durdu. Kadına şiddet başta olmak üzere toplumda karşılaşılan kadın sorunlarının önüne geçilmesi için kamu, özel, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasının önemine vurgu yapan Karaosmanoğlu, "Kadınlarımızın dolayısıyla annelerimizin sorunlarına sahip çıkarak milletimizin geleceğine de sahip çıkmış oluruz. Bu da bizi sağlam temeller üzerine kurulu bir neslin oluşmasına vesile olacaktır" dedi.

Kocaeli Anneleri Platformu kurucusu Hande Kaya ve üyelerinden ortaya koydukları projelerin detaylı bilgisini alan Başkan Karaosmanoğlu, ecdadımız gibi kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak gördüklerini dile getirerek, "Dinimizin emirleri başta olmak üzere kadim geçmişimizden gelen öğretiler tüm kadınlarımızın ve annelerimizin el üstünde tutulmasını emrediyor. Bizler bunu biliyoruz ancak bilmeyenlere bunu anlatmamız ve öğretmemiz gerekmektedir. Ancak kadına şiddet dünyanın sorunu olduğunu da iyi anlamalıyız" diye konuştu.

Aile içi şiddetin ülkemizde ve dünyada tamamen bitirilmesi için çok önemli çalışmalar yapılmasının gereğini de vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Batıda aile içi şiddet yüksek oranlardadır. Bu sorun belli ülkelerin değil aslında tüm dünyanın çözmesi gereken bir vakadır. Bununla birlikte kadını ötekileştiren ifade ve sözlere de asla müsaade etmemeliyiz. Peygamberimiz, "Cennet, annelerin ayakları altındadır" diye buyuruyor. Bizler buna inanıyor ve yaşamımızı buna göre şekillendiriyoruz. Kadınımızın ülkemizde istihdam noktasında çalışma hayatı başta olmak üzere eğitim, kültür ve spor alanlarına yönlendirilmesini de çok yararlı görüyorum. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak önemli projelere imza atıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de kadınların, şiddet başta olmak üzere tüm sorunlarının çözümü için güçlü bir siyasi iradenin bulunduğunu konuklarına hatırlatan Karaosmanoğlu, "Kadın hakları ve annelerimizin beklentilerini dönük projeleri hayata geçirirken bir tek hedefimiz var. O da annelerimizin yaşamına değer katmak ve mutlu oldukları daha iyi bir yaşamı sağlamaktır. Bunun için çalışıyoruz. STK'larımızla ortak projeler üreterek gerçek hayata dokunan çalışmaları sürdürüyoruz. Annelerimiz değerlidir ve bu değere zarar vermek isteyen herkesle mücadele etme görevimizdir. Büyükşehir olarak kadınlarımıza, çocuklarımıza ve herkese dönük şiddeti de tüm benliğimizle reddediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Görüşme karşılıklı fikir alış verişinin ardından sona erdi.