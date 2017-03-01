Başkan Kocamaz Taksicilerle Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentteki taksici esnafı ile bir araya gelerek taksicilik sektörüne yönelik düzenlemeleri anlattı,...

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kentteki taksici esnafı ile bir araya gelerek taksicilik sektörüne yönelik düzenlemeleri anlattı, "Mersin kurallar şehri olacak" dedi.

Kocamaz, kentte görev yapan yaklaşık 500 taksici esnafıyla Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Toplantı Salonunda bir araya geldi. Alkışlarla karşılanan Kocamaz'a, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Veysel Sarı da eşlik etti.

"Mersin bir gemi ve hepimiz yolcuyuz"

Konuşmasında birliktelik vurgusu yapan Kocamaz, "Mersin bir gemi ve hepimiz de bu geminin yolcularıyız" diye konuştu. Mersin'i barış ve kardeşlik içerisinde hedefledikleri noktaya ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını kaydeden Kocamaz, "Mersin, tarihin derinliklerinden günümüze kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir cazibe merkezi. Allah'ın yeryüzünde özene bezene yarattığı cennetin yeryüzü şubesidir. Burada yaşıyor olmaktan ve bu güzellikleri paylaşıyor olmaktan dolayı hepimiz çok mutlu ve bir o kadar da şanslıyız. Bunun kıymetini bilmek zorundayız. İnsanların kökeni, inancı, rengi farklı olabilir. Ama hepimiz bu topraklarda beraber yaşıyoruz ve birbirimizin eksiğini tamamlıyoruz. Dolayısıyla herkes birbirine muhtaç. O yüzden biz Mersin'de barış ve hoşgörü içinde birlikte yaşamak durumundayız. Herkesin bir tek amacı var vatandaşa hizmet üretebilmek. Hizmetin kim tarafından yapıldığı önemli değil. Önemli olan yapılmış olması. O yüzden yapılan her iş Mersin için önemli. Geçmişten bu yana bu kentte taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Mersin'de ilk intiba sizinle oluşuyor"

Mersin'in her geçen gün biraz daha geliştiğine dikkat çeken Başkan Kocamaz, "Bizim anlayışımızda hizmette seviye ve sınır yok. Her gün çıtayı biraz daha yükselterek kentimizi insanlarımızın layık olduğu noktaya hep birlikte getireceğiz. Allah ömür verdikçe, nefesimiz sürdükçe bu kente ve bu kentte yaşayan insanlara hizmet vermeye devam

edeceğiz. Herkesin de kendisine göre sorunları var. Çözümde ise biz taşın altına elimizi değil, gövdemizi koymaya hazırız. 2014'te "Mersin büyük şehir olacak" iddiasıyla yola çıktık. Bu tabelanın içini doldurmak da Allah'ın izni, sizlerin duasıyla bizlere nasip olacak. Bizim görevimiz bütün Mersinlilerin olduğu kadar siz taksicilerimizin de sıkıntılarını asgariye indirmek. Çünkü Mersin'e dışardan gelenler ilk önce taksici ya da dolmuşçuyla karşılaşır, kentle ilgili intiba orada başlar. Şoförler ne kadar nezaketliyse, o intiba misafirin gözüne yerleşir" şeklinde konuştu.

"Trafik kilitleniyor, dolmuşları otobüse çevirerek araç sayısını azaltmalıyız"

Kent trafiğini olumsuz etkileyen araçlarla ilgili konuşan Kocamaz, dolmuşları otobüse çevirmek istediklerini belirterek, şöyle devam etti; "1996 yılında alınan plakalardan 760 tanesi aktif olarak görev yapıyor. Bu bin 582 plakayı nasıl aldılar bilmiyorum. Bu kadar büyümesine rağmen bunun yarısı bile Mersin için fazla durumda. Bu sayıyla ilgili de bir karar alıp fazlaları gerekirse ilçelere dağıtacağız. Şehir içerisinde bin 400'ün üzerinde dolmuş, 700'ün üzerinde taksi dolaşıyor. Bu kadar fazla araç da trafiği felç olmaya doğru götürüyor. O yüzden özellikle dolmuşları otobüse çevirerek azaltma yönüne gitmemiz lazım. Bu kenti hep birlikte düşünmek zorundayız. Şu anda 63 tane durak var. Arkadaşlarımız bunu yeniden düzenliyor ve 77'ye çıkarıyor."

"Eğri kaynamış kemiği yeniden kıracağız"

Mersin'deki en büyük sıkıntının kuralsızlığın kural haline gelmesi olduğuna değinen ve rantı bitirerek ekspres durakları hayata geçireceklerini anlatan Başkan Kocamaz, "Birileri kendini herkesten akıllı görmüş. Yeni tesis Mersin'de yapılır yapılmaz gidip orayı ele geçirmiş ve yetkileri olmadan insanlardan para toplamaya başlamış. Mersin kurallar şehri olacak. Bu memleket kimsenin babasının çiftliği değil. Kemik eğri kaynamış ve bu kemiği kırıp yeniden düzelteceğiz. Kuralsızlığın olduğu yerde anarşi olur, şu anda olduğu gibi birileri işgalci olur ve başkalarından para toplamaya başlar. Bu haksızlığın önüne geçeceğiz. Ekspres duraklar hayata geçireceğiz ve kimseye rant kapısı yaptırmayacağız. Bununla ilgili çalışmayı hemen başlatıyoruz. Bu durakların tamamının ihalesine çıktık. Tamamlayıp anahtarını taksicilere teslim edeceğiz. Mademki birlikte yaşıyoruz, birlikte yöneteceğiz. Hiç kimse Burhanettin Kocamaz dahi olsa kurallar dışında kenti yönetmeye kalkmayacak. Herkes yaptığımız düzenlemelerin etkisini görecek ve herkes bizi daha iyi tanıyacak. Herkes kurallara, yasalara uyduğu sürece de bu kent barış ve kardeşlik şehri olacak, kimsenin ağız tadı bozulmayacak" dedi.