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Başkan Kocamaz’dan Başkan Sözlü’ye Ziyaret

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Başkan Kocamaz’dan Başkan Sözlü’ye Ziyaret
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ı makamında konuk eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana'nın ve bölgenin kalkınması için iş birliği ve dayanışmanın önemini vurguladı.

"Adana büyürse Türkiye büyür"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözlü, Mersin ve Adana'nın her zaman samimiyet ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını belirtirken, "Bu birliktelikle sürdürdüğümüz çalışmalar hem Adana'yı hem Mersin'i hem de bölgemizi ekonomik, ticari ve sosyal açıdan kalkındırıp geliştirecektir. Biz her zaman için "Adana büyürse Türkiye büyür" düsturuyla hareket ediyor, kentte attığımız her adımın, bulunduğumuz her girişimin bölgemiz ve ülkemizin gelişimine katkı sunması için çalışıyoruz" dedi.

"Birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz"

Ziyaret esnasında ülke gündemine dair değerlendirmelerde de bulunan Başkan Sözlü, teröre karşı verilecek en büyük ve en etkili mücadelenin milli birlik ve beraberlik olduğunu söylerken, Türkiye'nin güvenliği, Türk Milleti'nin geleceğinin siyasetin üzerinde olduğunu vurguladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise Başkan Sözlü ile aynı duygu ve düşünceleri paylaştığını belirterek "Bulunduğumuz konum, ifa ettiğimiz görev itibariyle bizlerin birlik ve beraberliği hem kentlerimiz hem bereketli Çukurova hem de ülkemiz için önemli, taviz verilmez ve değişmezdir" diye konuştu.

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