Başkan Kocaoğlu’dan İzbeton Personelinin Ailesine Başsağlığı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, trafik kazasında yaşamını yitiren İZBETON personeli Ömer Binici'nin ailesine başsağlığı diledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, trafik kazasında yaşamını yitiren İZBETON personeli Ömer Binici'nin ailesine başsağlığı diledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, trafik kazasında yaşamını yitiren İZBETON personeli Ömer Binici'nin için düzenlenen törene katıldı. İZBETON Genel Müdürlüğündeki törende Binici'nin ailesi ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır dileyen Başkan Kocaoğlu, bu tür kazaların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı, "Aynı kazada yaralanan İZBETON personelimiz Serkan Yılsız'ın bir an önce sağlığına kavuşacağına yürekten inanıyorum" dedi. Törene CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven ile Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da katıldı.

Ömer Binici'nin cenazesi, Lale Paşa Camii'nde kılınan ikinci namazından sonra Sarnıç Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Olay

İzmir'de Büyükşehir Belediyesinin şirketi İZBETON'a ait asfalt aracı, Konak ilçesi Gürçeşme Caddesinde seyir halindeyken freni patladı. Araç, önce bir otomobile, ardından da Gürçeşme Merkez Caminin arka duvarına çarptı. Asfalt dökme aracında bulunan İZBETON çalışanı Ömer Bilici kazada feci şekilde hayatını kaybederken, aracın şoförü Serkan Yılsız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tankerin çarptığı otomobilin sürücüsü Ahmet Uysal da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.