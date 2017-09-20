Başkan Koç’tan Gata’da Yatan Gazilere Ziyaret

Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, GATA'da yatan gazileri ziyaret etti.

Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, GATA'da yatan gazileri ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştiren Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Van Şube Başkanı Hamiyet Erez Koç, ilk olarak GATA'da yatan gazileri ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Buradaki gazilerin gününü kutlayan Başkan Koç, kendilerine Van hatırası olarak duvar saati hediye etti. Başkan Koç, ardından Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ile birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Daha sonra Genel Başkan Aylar ile birlikte Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Aslan'ı ziyaret eden koç, çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.