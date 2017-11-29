Başkan Köksoy’dan Mevlid Kandili Mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy Mevlid Kandili dolasıyla bir mesaj yayımladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy Mevlid Kandili dolasıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Köksoy mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü idrak etmenin onuru, gururu ve manevi hazzını yaşıyoruz. Mevlid Kandili, peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsattır. Allah(CC) bu geceyi layıkıyla ifa etmemizi hepimize nasip eyler inşallah. Bu duygu ve düşünceler içerisinde tüm hemşerilerimizin mübarek Mevlid kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemiz başta olmak üzere tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."