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Başkan Köksoy’dan Taşören Açıklaması

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Başkan Köksoy’dan Taşören Açıklaması
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taşeronlar aracılığı ve ihale yöntemi ile çalıştırılan işçilerin...

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taşeronlar aracılığı ve ihale yöntemi ile çalıştırılan işçilerin sürekli istihdam edilmesi için hazırlanan yasa tasarısının müjdesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Köksoy, açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

"Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti gurup toplantısında yaklaşık 850.000" bin Taşeronda çalışan işçileri ilgilendiren tasarının müjdesini vererek bu kapsamdaki işçilerin sürekli istihdam edilmesi için hazırlanan yasa tasarısının uzun süredir kamuoyunda tartışılan meselenin kökten çözüldüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanımız "Kamudaki 450 bin sürekli iş kadrosuna, belediyeler ve il özel idarelerdeki 400 bin işçimiz, çalıştıkları yerlerdeki belediye iktisadi teşekküllerinde istihdam edilecek. 23 bin mevsimlik işçilerin, en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri de 9 ay 29 güne kadar çıkartılabilecek. Kamuda 4C statüsünde çalışan kardeşlerimiz de 4B kadrosuna alındı. Açıklanan Yasa Tasarısı ile önemli konunun çözümü sağlayan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu'na ve Hükümetimize şükranlarımı arz ediyor, çalışan işçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum"

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