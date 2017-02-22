Başkan Konak: "Afjet Afyonspor’u Sonuna Kadar Destekliyoruz"

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, 2. Lig yolunda hızla ilerleyen AFJET Afyonspor'u sonuna kadar desteklediklerini...

Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, 2. Lig yolunda hızla ilerleyen AFJET Afyonspor'u sonuna kadar desteklediklerini ifade etti.

Kulübün başarılı ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Konak, futbolun şehirlerin tanıtımında çok önemli rol üstlendiğini belirtti. Başkan Konak, AFJET Afyonspor'un kuruluşundan bu yana başkanlığını sürdüren Salih Sel'in yanında olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu ve milletvekillerimizin katkılarıyla şehrimize çok modern spor kompleksi yapıldı. Tesislerimiz yapılma aşamasında profesyonel takımımız yoktu. Başarılı başkanımız Salih Sel başkanlığında kurulan AFJET Afyonspor amatörlükten bu günlere kolay gelmemiştir. Değerli başkanımız çok yoğun çalışmayla takımı bu günlere getirilmesinde önemli rol oynamıştır. AFJET Afyonspor'umuzun 2. Lig'e çıkmasına kesin gözüyle baktığımız şu günlerde Başkanımız Sel'den futbolcusuna kadar tüm takıma destek olmalıyız. Bu destekte taraftarımıza da önemli görevler düşmektedir. Taraftarımızın hem deplasmanlarda hem de Afyon'da oynanacak maçlarda örnek tavır sergilemesinin yararına işaret etmek istiyorum. Bu vesile Sel Başkanımıza ve takıma destek veren başta Valimiz Aziz Yıldırım, Belediye Başkanımız Burhanettin Çoban'a teşekkür ediyor, herkesi destek olmaya davet ediyorum. AFJET Afyonspor'umuzun 2023 yılına kalmadan Süper Lig'de top koşturacağına inancımız tamdır."