Başkan Korkut’tan Mhp Yakutiye İlçe Teşkilatına Ziyaret

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut beraberinde Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Yakutiye İlçe Başkanı...

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut beraberinde Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Yakutiye İlçe Başkanı Uğur Pasin'e ziyaretti bulundu.

Ziyarette konuşan MHP Yakutiye İlçe başkanı Uğur Pesin, Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'nin göstermiş olduğu liderliği ve yüksek feraseti ile sağlanan birlik, beraberlik ve sağduyu ortamını koruyup istikrarın sağlanması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

Pasin, Başkan Ali Korkut'a ziyaret sonunda "Tarihte Türkler ve Alparslan Türkeş" adlı eseri hediye olarak taktim etti.