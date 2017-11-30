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Başkan Köşker Türkiye Birincilerini Ağırladı

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Başkan Köşker Türkiye Birincilerini Ağırladı
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Konya Akşehir'de düzenlenen Nasrettin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nda Türkiye birinci olan Gebze Emlak Konutları...

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Konya Akşehir'de düzenlenen Nasrettin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması'nda Türkiye birinci olan Gebze Emlak Konutları Ortaokulu Grup Turkuaz'ın oyuncu öğrencilerini ağırladı.

Başkan Köşker'i makamında ziyaret eden Grup Turkuaz'ın oyuncu öğrencilerine okul müdürü Harun Özkan ve öğretmenleri eşlik etti. Başarılarından ötürü öğrencileri tebrik eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Gebze'de bir okulun böyle güzel bir faaliyette ilimizi ve ilçemizi temsil etmesi ve güzel bir başarı elde etmesi bizleri oldukça memnun etti. Sizleri canı gönülden kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Başkan Köşker, Grup Turkuaz'ın başarılı oyuncu öğrencilerine satranç takımı hediye etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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