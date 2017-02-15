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Başkan Köşker’in Minik Konukları

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Başkan Köşker’in Minik Konukları
Kroman Çelik İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret etti.

Kroman Çelik İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret etti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kroman Çelik İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerini makamında konuk etti. Ziyarette öğrenciler, Başkan Köşker'i yerel yönetim oluşumu konulu bir seminer vermeleri için okullarına davet etti. Ziyaretin ardından konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Sizler ülkemizin aydınlık yarınlarısınız. Aranızdan kimileri ileride doktor, mühendis, hakim, avukat, vali, kaymakam veya belediye başkanı olacak. Bu önemli görevlere gelebilmek ve ülkemize, milletimize yararlı bir evlat olarak yetişebilmeniz için derslerini en iyi şekilde öğrenmeniz, bol bol okumanız gerekiyor. Bizler de siz değerli evlatlarımızın daha modern bir şehirde güven içerisinde büyümesi ve yaşaması için elimizden gelen gayreti sarf etmeyi sürdüreceğiz. Sizlerin güven içerisinde oyun oynayabileceği parkların yanı sıra, derslerinizde yardımcı olacak tüm imkanları barındıran bilim sanat merkezlerini ve güzel gelecek akademisini kurduk, sizlerin hizmetine açtık. Sizlerin her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Başkan Köşker’in Minik Konukları

Başkan Köşker’in Minik Konukları

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