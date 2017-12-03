  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Başkan Külcü Hayvan Pazarını İnceledi

» »
Başkan Külcü Hayvan Pazarını İnceledi
Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, yapımı devam eden yeni hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, yapımı devam eden yeni hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Turhan Candan ile Etüd Proje Müdürü Köksal Çöldaş'ın da hazır bulunduğu inceleme gezisinde Başkan Külcü, bu kez hayvan pazarının zeminine asfalt sermek için finişerin, operatör koltuğuna oturdu.

Çorum'u, bölgenin ve Türkiye'nin en önemli hayvan ticaret noktalarından biri haline getirecek olan modern hayvan pazarı projesinde sona gelindiğini söyleyen Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, hayvan pazarı inşaatı ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Külcü, bir aksilik olmazsa hayvan pazarında çalışmaların yılsonuna kadar biteceğini vurguladı.

Göreve geldikleri 2009 yılından beri Çorum'da köklü bir değişim, yenilenme yaşandığını belirten Başkan Külcü, "Çorum Belediyemizin şehrin muhtelif noktalarında yürütmekte olduğu kentsel yenilenme çalışmasının bir güzel örneğini de üzerinde bulunduğumuz şantiye alanında görüyoruz. Burası mevcut hayvan pazarının yenilenmesi ve şehrin dışına taşınması için yapılan yeni hayvan pazarımız. 2017 yılının başında ihalesini yaptığımız yeni hayvan pazarında son aşamaya geldik. Aralık ayı sonuna doğru da tamamlanmasıplanlıyoruz" dedi.

Hayvan pazarının Çorum için önemine de vurgu yapan Başkan Külcü, "Birincisi Belediyemiz açısından, kentsel dönüşüm, yenilenme anlamında şehrin dışına taşınacak olması, ikincisi ise Çorum'da hayvancılığın gelişmesi ve yeni üretim alanlarının oluşması bakımından önem arz ediyor. Bölgesel olarak baktığımızda Çorum, Ankara'nın doğusunda önemli hayvan pazarlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yapımının tamamlanmasıyla birlikte inşallah burada 3 bin büyükbaş hayvan, 3 bin de küçükbaş hayvan aynı anda satışa sunulabilecek. Yeni hayvan pazarımız, bölgesel olmaktan ziyade Çorum'u, Ankara'nın doğusundaki 3 önemli noktadan biri haline getirecek. Kars, Şarkışla ve Çorum olmak üzere 3 önemli hayvan satış noktası ortaya çıkmış olacak" şeklinde konuştu.

'Hayvan pazarının yanında mezbaha olacak'

2014 seçimleri öncesi verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini kaydeden Başkan Külcü, yeni hayvan pazarı ve mezbahanın da bu projeler arasında yer aldığını belirtti. Mezbahanın da yeni hayvan pazarı yanında yapımına başlandığını, mezbahanın da yaklaşık 6 ay sonra teslim alınacağını kaydeden Başkan Külcü, "Mezbahanın hayvan pazarı yanında olması ve modern imkanları da hayvan tüccarlarını buraya çekecektir" ifadelerini kullandı.

Yol çalışmalarını inceleme esnasında finişerin operatör koltuğuna oturan Başkan Külcü, yeni hayvan pazarının asfalt serimini de gerçekleştirdi. Asfalt ekibinin Cumartesi, Pazar demeden çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Başkan Külcü, "Asfalt serim ekibimiz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yüklenici firma da mezbaha alanının hafriyat çalışmalarını yürütüyor" diye konuştu.

İncelemeleri esnasında işçilerle sohbet edip çay içen Başkan Külcü, Hayvan pazarı ve mezbahanın maliyetlerinin 35 milyon TL olduğunu belirterek, yapılan hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’nin İlk Drone Şampiyonası Yapıldı03 Aralık 2017 Pazar 16:33
  • Adıyaman Üniversitesi Öğrencileri Sınıf Boyadı03 Aralık 2017 Pazar 16:33
  • Mhp’ye 100 Yeni Üye Katıldı03 Aralık 2017 Pazar 16:33
  • Sdü Rektörü Çarıkçı: “İlham Veren Engelsiz Bir Sdü İçin Yol Alıyoruz”03 Aralık 2017 Pazar 16:33
  • Şanlıurfa’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı03 Aralık 2017 Pazar 16:33
  • Kent Merkezinde Birçok Noktada Motosiklet Uygulaması Yapılıyor03 Aralık 2017 Pazar 16:33
  • Müdür Çelik Dünya Engelliler Gününü Kutladı03 Aralık 2017 Pazar 16:28
  • Dünya Engelliler Günü Çaldıran’da Kutlandı03 Aralık 2017 Pazar 16:28
  • Tuşba Belediyesinden Mevlidi Nebi Programı03 Aralık 2017 Pazar 16:28
  • Malatya’dan Kadına Şiddete Tepki03 Aralık 2017 Pazar 16:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti