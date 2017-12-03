Başkan Külcü Hayvan Pazarını İnceledi

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, yapımı devam eden yeni hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, yapımı devam eden yeni hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Turhan Candan ile Etüd Proje Müdürü Köksal Çöldaş'ın da hazır bulunduğu inceleme gezisinde Başkan Külcü, bu kez hayvan pazarının zeminine asfalt sermek için finişerin, operatör koltuğuna oturdu.

Çorum'u, bölgenin ve Türkiye'nin en önemli hayvan ticaret noktalarından biri haline getirecek olan modern hayvan pazarı projesinde sona gelindiğini söyleyen Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, hayvan pazarı inşaatı ile ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Külcü, bir aksilik olmazsa hayvan pazarında çalışmaların yılsonuna kadar biteceğini vurguladı.

Göreve geldikleri 2009 yılından beri Çorum'da köklü bir değişim, yenilenme yaşandığını belirten Başkan Külcü, "Çorum Belediyemizin şehrin muhtelif noktalarında yürütmekte olduğu kentsel yenilenme çalışmasının bir güzel örneğini de üzerinde bulunduğumuz şantiye alanında görüyoruz. Burası mevcut hayvan pazarının yenilenmesi ve şehrin dışına taşınması için yapılan yeni hayvan pazarımız. 2017 yılının başında ihalesini yaptığımız yeni hayvan pazarında son aşamaya geldik. Aralık ayı sonuna doğru da tamamlanmasıplanlıyoruz" dedi.

Hayvan pazarının Çorum için önemine de vurgu yapan Başkan Külcü, "Birincisi Belediyemiz açısından, kentsel dönüşüm, yenilenme anlamında şehrin dışına taşınacak olması, ikincisi ise Çorum'da hayvancılığın gelişmesi ve yeni üretim alanlarının oluşması bakımından önem arz ediyor. Bölgesel olarak baktığımızda Çorum, Ankara'nın doğusunda önemli hayvan pazarlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yapımının tamamlanmasıyla birlikte inşallah burada 3 bin büyükbaş hayvan, 3 bin de küçükbaş hayvan aynı anda satışa sunulabilecek. Yeni hayvan pazarımız, bölgesel olmaktan ziyade Çorum'u, Ankara'nın doğusundaki 3 önemli noktadan biri haline getirecek. Kars, Şarkışla ve Çorum olmak üzere 3 önemli hayvan satış noktası ortaya çıkmış olacak" şeklinde konuştu.

'Hayvan pazarının yanında mezbaha olacak'

2014 seçimleri öncesi verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini kaydeden Başkan Külcü, yeni hayvan pazarı ve mezbahanın da bu projeler arasında yer aldığını belirtti. Mezbahanın da yeni hayvan pazarı yanında yapımına başlandığını, mezbahanın da yaklaşık 6 ay sonra teslim alınacağını kaydeden Başkan Külcü, "Mezbahanın hayvan pazarı yanında olması ve modern imkanları da hayvan tüccarlarını buraya çekecektir" ifadelerini kullandı.

Yol çalışmalarını inceleme esnasında finişerin operatör koltuğuna oturan Başkan Külcü, yeni hayvan pazarının asfalt serimini de gerçekleştirdi. Asfalt ekibinin Cumartesi, Pazar demeden çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Başkan Külcü, "Asfalt serim ekibimiz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yüklenici firma da mezbaha alanının hafriyat çalışmalarını yürütüyor" diye konuştu.

İncelemeleri esnasında işçilerle sohbet edip çay içen Başkan Külcü, Hayvan pazarı ve mezbahanın maliyetlerinin 35 milyon TL olduğunu belirterek, yapılan hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.