Başkan Kul’dan hastane ziyareti

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun temennisinde bulundu, istek ve ihtiyaçlarını sordu.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun temennisinde bulundu, istek ve ihtiyaçlarını sordu. Ziyaret sırasında hastalara ve yakınlarına çiçek, personele ise tatlı dağıtan Başkan Kul’a Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Nuri Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Çakır, Belediye Meclis Üyeleri Nebile Buzdan veYüksel Soyyiğit, hastane birimlerinde görevli hemşire ve çalışanlar eşlik etti.

Sağlığın insanın en büyük hazinesi olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Şenol Kul, " Hastalık ve sağlık insan için. Allah her şeyin hayırlısını versin. Hastanemizde tedavi gören tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hayatın akışı içerisinde sağlıklı olmak veya hastalanmak insana mahsus. Önemli olan hastalarımızın en kısa zamanda sağlığına kavuşması. Hasta ve yakınlarına moral ve motivasyon vermek için ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi hemşerilerimizin yanındayız. Görev yapılması gerekiyorsa, en başta insan sağlığı için, insan refahı ve huzuru ön planda tutularak yapılmalıdır” dedi.

Hastalarla ve hastane çalışanları ile sohbet eden Belediye Başkanı Şenol Kul'a hastalar ve hasta yakınları ziyaretinden dolayı teşekkür ederek duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Başkan Kul, Terme Devlet Hastanesi'nde görev yapan hastane başhekimi, müdürleri ve personele hastalara göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.