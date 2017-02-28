Başkan Kul’dan Samsunspor’a destek

Samsunspor Başkanı Erkut Tutu, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’u makamında ziyaret etti. Başkan Kul, eşya piyangosundan 1000 adet bilet alarak Kırımızı-Beyazlı ekibe destek verdi

Samsunspor Başkanı Erkut Tutu, Başkan yardımcısı Ömer Çoruh ve kulüp yönetim kurulu üyesi Serhat Kurt ile birlikte Terme Belediye Başkanı Şenol Kul’u makamında ziyaret ederek Samsunspor yararına düzenlenen çekiliş konusunda bilgiler aktardı. Başkan Kul, Samsunspor’a destek amacıyla başlatılan çekilişe 1000 adet bilet alarak destek oldu.

Başkan Şenol Kul, “Samsunspor Kulüp Başkanımız Erkut Tutu ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Samsunspor bizim göz bebeğimiz ve Samsun’unda markası. Bu şehrin takımına hep beraber sahip çıkacağız” dedi. Samsunspor’a yaptığı desteklerden dolayı Başkan Kul’a teşekkür eden Samsunspor Kulüp Başkanı Erkut Tutu, "Her zaman yanımızda olan her türlü desteklerini Samsunspor’dan esirgemeyen Terme Belediye Başkanımız Şenol Kul’a şahsım ve takımımız adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.