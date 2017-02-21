Başkan Kurt Güven Tazeledi

Hakkari Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Veysi Kurt güven tazeledi.

Hakkari Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Veysi Kurt güven tazeledi.

2004 yılında kurulan Hakkari Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneğinin 2. Olağan Kongresi, Atlılar İş Merkezindeki dernek bürosunda yapıldı. Seçimlerde mevcut başkan Veysi Kurt, oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden başkan seçildi.

22 üyesi bulunan Hakkari Otobüsçüler ve İşletmeciler Derneğine yeniden başkan seçilen Veysi Kurt, Hakkari'nin ulaşımında ciddi sıkıntıların olduğunu söyledi. Kurt, "Bu sıkıntıların giderilmesi ve şartların daha kolay bir hal alması için canla başla çalışacağım. Beni bu göreve laik gören bütün meslektaşlarına minnet borçluyum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.