Başkan Kurt’un Engelliler Günü Mesajı

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında, toplumu oluşturan tüm bireylere eşit hak ve olanakların sağlanmasının çağdaş toplum olmanın gereği olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, fiziksel yetersizlikleri nedeniyle insanların toplumdan dışlanmalarına yol açan çağdışı anlayışların terk edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Engelliliğin yalnızca engellilerin ya da ailelerinin karşı karşıya kaldığı bir sağlık sorunu olmadığını kaydeden Başkan Kurt, "Sosyal boyutlarıyla toplumu yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir konu. Engelli bireylerimizin sorunlarına sahip çıkarak, sağlıklı politikalar ve kalıcı çözümler üretilmesi toplum olarak temel sorumluluğumuzdur. Engelli bireylerin daha iyi yaşam koşullarına kavuşabilmeleri için gerçekleştirilen çalışmalara yeni bir yön verilmesi gerekiyor. Yapılan tüm çalışmalara rağmen, engelli bireylerimizin önemli sorunları bulunduğu gerçeğini hiçbir zaman göz ardı edemeyiz. Odunpazarı Belediyesi olarak, engelli bireylerimize daha iyi hizmet verebilmek için Odunpazarı Belediyesi binasına görme engelli bireyler için "hissedilebilir yüzey" yerleştirdik, ardından da binadaki tabelalarda Braille Alfabesi kullandık. İşitme ya da konuşma engelli bireylerle daha iyi iletişim kurabilmek için her müdürlükten en az bir kişi işaret dili öğrendi. Umarım bizim engelli bireylere daha iyi hizmet etmek, onların sorunlarına biraz olsun çözüm olabilmek adına gerçekleştirdiğimiz bu hizmetler, örnek olur. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün ortaya koyacağı farkındalığın engelli bireylerin hayat standartlarının geliştirilmesine ve problemlerin asgari seviyeye indirilmesine katkı sağlamasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.