Başkan Kuzu’dan Anneler Günü Mesajı

Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, Anneler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkan Kuzu mesajında; " Geleceğin güçlü Türkiye'sine yön verecek olan nesillerin yetiştirilmesinde annelere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Dinimiz, anne ve babaya itaatin üzerinde önemle durmakla birlikte, anneye özel bir önem atfetmektedir. Annelerin çocukları üzerinde herkesten fazla emeği bulunmakta, yavruları üzerinde en derin şefkat ve merhamet hissini anneler taşımaktadır. Annelerin bu emeklerine karşılık olarak, onlara iyi davranmak ve değer vermek, hem dini, hem de insani görevimizdir. Annelerimize ne kadar hizmet etsek azdır. Annelerimize ilgimizi eksik etmeden, fazlasıyla hak ettikleri sevgi ve saygıyı her zaman göstererek, mutlu ve huzurlu yaşamalarını sağlamak, her evladın görevidir. Barış ve sevgi dolu bir dünyanın temeli, annelerin yetiştireceği bireyler sayesinde atılır. Hoşgörünün, saf bilginin, karşılıksız sevginin, bitmez tükenmez kaynağı olan annelerimiz, bizi millet yapan değerlerin, her bireyde hayat bulmasında payı olan özel kişilerdir. Bu yönüyle annelik, yalnız aileyi değil, tüm toplumu ve insanlığı ilgilendiren bir kavramdır. Bu bilinçle annelerimizi sadece yılın bir gününde hatırlamanın yetersizliğinin idraki içinde, her günü Anneler Günü gibi yaşayıp, yaşatabilmemiz gerekiyor. Şefkat ve huzur pınarlarımız olan ve dünyanın en yüce, en kutsal sorumluluğunu tabiatındaki sevgi, şefkat ve merhamet duygularıyla yerine getiren, hayırlı ve güzel nesiller yetiştirmek için her türlü zorluğa fedakârca göğüs geren tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyor, hepsini saygı, minnet ve şükranla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.