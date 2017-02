Başkan Mehmed Ali Saraoğlu’ndan Güçlü Kadınlar Derneğine Destek

Kütahya Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Nurcan Duygu ve yönetim kurulu üyeleri, Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Saraoğlu, Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Nurcan Duygu'dan derneğin faaliyetleriyle ilgili bilgiler aldı.

Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Nurcan Duygu, "Faaliyetlerimiz başta Kütahya ve ilçelerinin tanıtımı olmak üzere kadın ve yaşlılara yönelik eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklerimiz olacak. Dernek olarak kadınlarımızı daha üretken hale getirmek istiyoruz. Kütahya'nın değerlerine sahip çıkıp, yurt içinde ve yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, "Gediz Belediyesi olarak kadınlarımıza yönelik çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Kadınlarımızın daha üretken ve ekonomiye katkı sağlamalarını amaçlayarak her an yanlarında olacağız. Belediye olarak her zaman kadınlarımızın yanındayız. Bu vesile ile Güçlü Kadınlar Derneği Başkan Nurcan Duygu ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. (RB-EFE)