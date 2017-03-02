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Başkan Mehmet Kocadon Muhtarlarla Buluştu

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Başkan Mehmet Kocadon Muhtarlarla Buluştu
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum'un Çamlık Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda Bodrum Yarımadası genelinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla...

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum'un Çamlık Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda Bodrum Yarımadası genelinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çamlık'taki Kır Sofrası adlı restoranda, Bodrum Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile birlikte Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Taner Uslu ve İsmail Altındağ, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ve ilçe genelindeki mahalle muhtarları katıldı.

"Siz toplumun 3-4 adım önünde yürüyen insanlarısınız"

Toplantıya katılan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, birlik beraberliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Bu gerçekten özlediğimiz tablo. Özellikle Türkiye'nin geçtiği bu zor süreçlerde, böyle bir birlik ve beraberliği gerçekleştirmek bizim için bir gurur, mutluluktur. Onun için bu birlik beraberliği sergileyen başta başkan yardımcılarıma, değerli muhtarlarıma, değerli muhtarlar derneği başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sizler, seçilmiş insanlar olarak toplumda üç dört adım önde yürüyen insanlarsınız ve sizlerin ağzından çıkan her söz, bu toplumu ilgilendirir. Onun için bizlerin, içimizdeki bu güzellikleri asla ve asla farklı bir boyutta yansıtmaması lazım. Evet, zor bir süreçten geçiyoruz ama biliyorum ki; inanarak, içimizdeki bu birlik beraberlikle bu süreçleri atlatacağız arkadaşlar."

Yatırımlarla Bodrum'un marka değeri de artıyor

Bodrum'a önemli yatırımların devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Kocadon, "Bizim en büyük geçim kaynağımız turizm. Sonra da inşaat sektörü. Şu anda inşaat sektörü öyle ya da böyle, bu kadar ekonomik krize rağmen hala Bodrum'da etkin. Hiçbir yatırımcı da yatırımını durdurmadı. Peki, bu güzellikleri kimlerle yakaladık? İşte, Bodrum halkının seçtiği dürüst insanlarla yakaladık. Bundan dolayı kendinizle gurur duyun, kendinizle övünün ve asla mücadele etme ruhunuzdan vazgeçmeyin." şeklinde konuştu.

Gelenekleri, değerleri, öz kültürüyle yaşayan dünya markası Bodrum

Başkan Kocadon konuşmasının devamında ise "Biz bu günlere kolay gelmedik arkadaşlar. Bizden önceki büyüklerimizin de büyük emekleri var. Onları da hiçbir zaman unutmayalım. Saygımızı, sevgimizi onlardan hiç eksik etmeyelim. Bugün dünya markasıysak, bugün Bodrum dünyada biliniyorsa, Türkiye'nin dünyaya açılan marka şehriyse bilin ki; bizden önceki büyüklerimizin ekmiş olduğu tohumlardan dolayıdır arkadaşlar. Büyüklerimiz, öyle hoşgörülü öyle misafirperver öyle medeni; örflerine ve adetlerine sahip çıkan insanlar ki, bugün Bodrum, dünya markası olmasına rağmen kendi içindeki örf ve adetleriyle yaşamaya devam ediyor. Ve Bodrum dünya barış topluluğu gibi yaşıyorsa bugün, bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de herkesi kucaklamamızdır. Onun için bu güzel akşamı düzenleyen, bu birlik beraberliği sağlayan başta değerli Ahmet muhtarım ve yönetimine, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Bodrum Belediye Başkanı olarak sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız." dedi.

Başkan Mehmet Kocadon Muhtarlarla Buluştu

Başkan Mehmet Kocadon Muhtarlarla Buluştu

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