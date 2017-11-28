  • BIST 103.730
  • Altın 163,387
  • Dolar 3,9182
  • Euro 4,6626
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 15 °C

Başkan Memiş Müsiad Yönetimini Ağırladı

» »
Başkan Memiş Müsiad Yönetimini Ağırladı
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt Şubesi Başkanı Erdal Şentürk ve yönetim kurulu üyelerini...

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt Şubesi Başkanı Erdal Şentürk ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş misafirlerine teşekkür etti. MÜSİAD Başkanı Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri ise kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Memiş'e teşekkür ederek ziyaret anısına hediye takdim ettiler.

Belediye Başkanı Memiş ve konukları ziyaretin ardından Bayburt Belediyesi'ne otantik tandır evine geçtiler. Burada MÜSİAD Başkanı Erdal Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Mete Memiş konuklarına Bayburt Belediyesi'nce Bayburt'ta tamamlanan, yapımı devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Şentürk ve yönetim kurulu üyeleri ise toplantının sonunda Başkan Memiş'e Bayburt, için yapılan çalışmalardan ötürü teşekkür ettiler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arabulucu Avukatlar Afyonkarahisar’da Bir Araya Geldi28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Başkan Memiş Müsiad Yönetimini Ağırladı28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Cankurtaran Tüneli İçin Vali Doğanay’dan Kış Talimatı28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Büyükşehir’den İmar Yönetmeliği Eğitimi28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Egefed Faaliyetlerini Ve Kuruluş Amacını Anlattı28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Ak Parti Kurucu Üyesi Bülent Gedikli:28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Taşköprü’nün Doğalgaz Hayali Gerçekleşiyor28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Mevsimlik Tarım İşçilerini Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Mut’ta Kuvvetli Yağmur Etkili Oluyor28 Kasım 2017 Salı 15:48
  • Kadına Yönelik Şiddete Tepki İçin Kurdele Dağıttılar28 Kasım 2017 Salı 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti