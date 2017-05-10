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Başkan Memiş’ten Berat Kandili Mesajı

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Başkan Memiş’ten Berat Kandili Mesajı
Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Memiş mesajında, af, mağfiret ve ilahi rahmete kavuşma vesilesi olan bu müstesna gecede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde yaşanması gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Kandil geceleri, insanımızın gönlünü aydınlatan, toplumumuzun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir. İslam âleminin asırlardan bu yana büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladığı mübarek Berat Kandili de böylesi gecelerden biridir. Berat, sadece kötülükten uzaklaşmakla yetinmeyip iyiliğe yaklaşmak, iyiyi aramak, iyiyle olmaktır. Her türlü çirkinliği hayatından çıkaran mümin için Berat kandili, Allah'a dost olma, hakkın yanında yer alma ve hayra giden yolları arama gecesidir. Beratın en derin anlamı ise, bağışlanmadır. Berat gecesi, Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesidir. Bu vesile ile değerli hemşehrilerimzin Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik eder, bu mübarek gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam Âlemi için hayırlara vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz ederim."

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