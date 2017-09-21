Başkan Murat Çakır: Devletimiz, Halkına Gece-gündüz Hizmet Ediyor

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 3 köy yolunun sıcak asfalt çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde 3 köy yolunun sıcak asfalt çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu.

Şaphane ilçesine bağlı İnceğiz, Üçbaş ve Galipler köy yolu sıcak asfalt çalışması tamamlanarak hizmete sunulduğunu açıklayan AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, "Devletimiz gece gündüz, dur durak bilmeden köy yollarımız için seferber oldu. Üçbaş, İnceğiz ve Gaipler köyü yolllarımızın sıcak asfalt yapım çalışmaları, çizgi çalışmaları da bitirilerek hizmete sunuldu. Kış aylarından önce bu hizmetlerin bitirilmesinde emeği geçen Hükümetimize, Kütahya Valimize, Milletvekillerimize, İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Genel Meclisi Üyelerimize teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. (YD - EFE)