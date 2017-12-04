Başkan Mustafa Güler’e ’Yılın Yöneticisi’ Ödülü

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nin bu sene 7.'sini düzenlediği yılın yerel yöneticileri anketinde Tavşanlı Belediyesi 2 kategoride ödül aldı.

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi'nin bu sene 7.'sini düzenlediği yılın yerel yöneticileri anketinde Tavşanlı Belediyesi 2 kategoride ödül aldı.

Yılın yerel yöneticilerini belirlemek amacıyla düzenlenen anket sonucunda "İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi" ile "Geleceğe Yatırım Yapmak İstiyorsan Çevreye Duyarlı Ol" projeleri Başkan Mustafa Güler'e 2 ödül kazandırdı.

Geçen yıl da 2 ödül birden alan Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, bu sene sosyal ağırlıklı projeleri ön plana çıkardı.

Büyükşehir, il ve ilçeler kategorilerinde yapılan değerlendirmelerde her yıl Tavşanlı Belediyesi'nin projeleri genel kabul görüyor.

Başkan Güler, "Türkiye'nin dört bir yanından yerel yöneticilerin katıldığı bu platformlarda ilçemizi temsilen bulunmaktan gurur duyuyorum. Aldığımız ödülleri son derece önemsiyor, Tavşanlı'nın isminin bu ödüllerde geçmesinden de mutluluk duyuyorum" dedi.

Ödül töreninin 23 Aralık Cumartesi günü Kayseri'de gerçekleştirileceği belirtildi. (EFE)