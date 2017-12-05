  • BIST 106.017
  • Altın 158,749
  • Dolar 3,8724
  • Euro 4,5944
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

Başkan Okumuş, Şehir Kapılarını Tanıttı

» »
Başkan Okumuş, Şehir Kapılarını Tanıttı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçe Belediye Başkanı Osman Okumuş, meclis toplantısında, ilçe için alınan birçok kararların yanı sıra ilçenin giriş...

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçe Belediye Başkanı Osman Okumuş, meclis toplantısında, ilçe için alınan birçok kararların yanı sıra ilçenin giriş ve çıkışlarına yapılacak olan şehir kapısının mimari avan projesini meclis üyelerine tanıttı.

İlçenin prestij ve vizyonu için şehrin her iki girişine uygulanacak olan şehir kapılarının tanıtımını yapan Başkan Okumuş, "Yapacağımız işin kalıcılığı ve Türkoğlu'muza kattığı değeri önemsiyoruz. Daha önce de yaptığımız tüm çalışmalarımızda ve projelerde alnımızın akıyla çıktık. Metropol ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ilçemiz Türkoğlu'na yakışır bir şehir kapısını inşa edeceğiz. İki adet olan şehir kapılarımız Güneydoğu'yu, Akdeniz'e ve İç Anadolu'ya bağlayan önemli bir yol güzergahı olan Kahramanmaraş-Osmaniye ve Adana karayolu üzerinde bulunup biri Nurdağı ilçesi tarafında bulunan çıkışa, diğeri ise Kahramanmaraş tarafından ilçe girişine yapacağız. Şehrimize ve memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmirli Kadınların 83. Yıl Coşkusu05 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Başkan Okumuş, Şehir Kapılarını Tanıttı05 Aralık 2017 Salı 14:33
  • Yahyalı’da Yeni Yollar Açılmaya Devam Ediyor05 Aralık 2017 Salı 14:28
  • Kitap Kurtları Ödüllendirildi05 Aralık 2017 Salı 14:28
  • Atakum’dan Engellilere Özel Program05 Aralık 2017 Salı 14:28
  • "Her 100 Kadından 47’si Şiddet Görüyor"05 Aralık 2017 Salı 14:24
  • (Güncelleme) Başkan Akyürek, Bozkır Yatırımlarını İnceledi05 Aralık 2017 Salı 14:24
  • Özbekistan’a Gelen Turistlere 30 Günlük Vize Verilecek05 Aralık 2017 Salı 14:23
  • Karaman’da Larende Hanımlar Lokali Tamamlandı05 Aralık 2017 Salı 14:23
  • En İyi Kayyum Belediyesi Ödülü Bismil Belediyesine Verildi05 Aralık 2017 Salı 14:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti