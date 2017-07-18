  • BIST 105.972
  • Altın 140,885
  • Dolar 3,5296
  • Euro 4,0865
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 28 °C
  • Sinop 29 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 34 °C
  • Rize 31 °C
  • Trabzon 26 °C

Başkan Öner’den Kudüs Açıklaması

» »
Başkan Öner’den Kudüs Açıklaması
Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Mescid-i Aksa'nın avlusunda üç Filistinli gencin, İsrail askerleri tarafından kurşun yağmuruna tutularak...

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Mescid-i Aksa'nın avlusunda üç Filistinli gencin, İsrail askerleri tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesi ve ardından başlatılan gözaltılar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mescid-i Aksa'nın avlusunda üç Filistinli gencin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi sonrasında basın açıklaması yayınlayan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Mescid-i Aksa'nın çığlığına sessiz kalamayız. 15 Temmuz'da ümmetle birlikte Filistinliler de o gece ayakta, dua halindeydi. Bugün de bize düşen Kudüs davasını sahiplenmek, Filistin halkının yanında yer almaktır" dedi. İslam dünyasının ve uluslararası toplumun sessiz kaldığına dikkat çeken Öner, "Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan işgalci rejim, bugün mescidi kısmen ibadete açmakla birlikte kapılara metal arama detektörleri yerleştirdi. Siyonistler, yerleşimci politikasıyla Filistinlileri evlerinden, yurtlarından çıkararak Kudüs'ü Yahudileştirme ve arkeolojik kazı adı altında Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Siyon Tapınağı inşa etme planlarını adım adım uyguluyor. İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan'ın, "Mescid-i Aksa ve çevresini de kapsayan mekânın efendisinin İsrail olduğu" şeklindeki sözleri bu gerçeği ortaya koyuyor. 1967 yılından beri defalarca Mescid-i Aksa'da kan döken, namaz kılınmasını engelleyen, belli bir yaş aralığındaki Filistinlileri Mescit'e sokmayan, kirli postallarıyla Mescit'i kirleten Siyonist rejim, Mescit'i tamamen ibadete kapatmak için kirli planlar yürütüyor. İslam dünyasının ve uluslararası toplumun sessiz bakışları, küresel güçlerin ise desteği eşliğinde Filistin halkı yok ediliyor. 2 Ekim 2015'te başlayan Kudüs İntifadası'nın başından bu yana şehit olan Filistinli sayısı 338. Öte yandan 2017'nin başından bu yana 59 Filistinli şehit oldu. Şehit olan Filistinlilerden 94'ü 18 yaşından küçük. Son süreçte iyice gemi azıya alan Siyonist terör rejimi, Trump'ın da seçim vaatleri arasında yer alan Kudüs'ün başkent yapılması için zemin hazırlıyor" dedi.

Türkiye hükümetine de büyük sorumluluklar düştüğünü sözlerine ekleyen Öner, "Hükümetimize de bu konuda ciddi sorumluluklar düşmektedir. Kudüs ve Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değil, tüm ümmetin sorunudur ve bu sorun salt kınama açıklamalarıyla çözülemez. Türkiye bu konuda daha aktif olmalıdır. Mavi Marmara sonrasında Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmeyen İsrail'le ilişkiler gözden geçirilmeli, Filistinlilerin sesine ses verilerek uluslararası platformlarda itirazlar yükseltilmelidir" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bozüyük Sgm Şehit Ailelerinin Yanında18 Temmuz 2017 Salı 16:53
  • Vali Demirtaş: “Adana Tarımındaki Başarı Çıtasını Yükseklere Çıkarmayı Hedefliyoruz”18 Temmuz 2017 Salı 16:48
  • Bitlislilerden Artvin’e ‘Kardeşlik’ Gezisi18 Temmuz 2017 Salı 16:48
  • Kmü’de 15 Temmuz Anma Etkinliği18 Temmuz 2017 Salı 16:48
  • Karünder’den Hastane Açıklaması18 Temmuz 2017 Salı 16:43
  • Kbü İle Sgk Arasında Protokol18 Temmuz 2017 Salı 16:43
  • Ticaret Borsası’nda 15 Temmuz Şehitleri İçin Helva Dağıtıldı18 Temmuz 2017 Salı 16:43
  • Kartepe’de Yüzler Gülüyor18 Temmuz 2017 Salı 16:43
  • Ak Partili Açıkkapı;”millet Korkmaz, Bayrak İnmez, Vatan Bölünmez”18 Temmuz 2017 Salı 16:43
  • Eskişehir Valisi Çakacak, Rektör Gündoğan’ı Ziyaret Etti18 Temmuz 2017 Salı 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti