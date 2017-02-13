Başkan Oral Çalışmaları Anlatacak

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 2016 yılında yapılan çalışmaları anlatıp, projeler hakkında bilgi verecek.

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 2016 yılında yapılan çalışmaları anlatıp, projeler hakkında bilgi verecek.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 15 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 19:00'da Altınova Belediyesi Düğün Salonunda vatandaşların da katılımıyla basın toplantısı düzenleyecek. Belediyenin tüm çalışmaları, devam eden ve planlanan projeler hakkında vatandaşlara ve basın mensuplarına bilgi verecek olan Başkan Oral, gazetecilerin sorularını da cevaplandıracak.