Başkan Orhan, Ak Gençleri Ağırladı

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Faruk Yarba, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Faruk Yarba, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ı ziyaret etti.

Bir süre önce Gençlik Kolları İl Başkanlığı'na atanan Ömer Faruk Yarba, yönetim kurulunu belirlemesinin ardından çalışmalara başladı. İlk etapta yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Erzurum'daki yöneticileri ve belediye başkanlarını ziyaret ettiklerini ifade eden Yarba, "Erzurum'da ak gençliğe yeni bir heyecan ve enerji katarak, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirip, ak davanın yüklediği misyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Kendisinin aynı zamanda Aziziye Belediyesi Meclis üyesi olduğunu kaydeden Ömer Faruk Yarba, Başkan Orhan ile yol arkadaşlığı yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu aktardı. Başkan Ömer Faruk Yarba, gençlik kolları teşkilatı olarak yaptıkları ve planladıkları çalışmalar hakkında Başkan Orhan'a bilgi verdi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Yarba'yı ve yönetimini kutlayarak, hayırlı olsun dileklerini ileten Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da, gençlik kollarından içinden gelen bir belediye başkanı olarak, gençlerin her zaman yüreğinde ayrı bir yerinin olduğunu belirtti. Gençlerin hazırladığı projelere ayrı bir önem verdiğinin altını çizen Başkan Orhan, "Belediye başkanlığı göreviyle birlikte bu kutlu davada benimle yol arkadaşı olan kıymetli bir kardeşimin gençlik kolları başkanı olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Ömer Faruk Yarba kardeşimin heyecanı ve enerjisiyle Erzurum'daki gençliğe en güzel şekilde liderlik edeceği kanaatindeyim. Gençlik teşkilatını da yüreği tertemiz, pırıl pırıl gençlerden oluşturdu. İnşallah hep birlikte, el ve gönül birliği içerisinde Erzurum'a ve gençliğe önemli hizmet sunarlar. Bende Ak gençlikten gelen bir belediye başkanı olarak çalışmalarına ve projelerine elimden geldiğince destek sunmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Gençlik Kolları Başkanı Yarba, Başkan Orhan'a bakır işlemeli saat hediye ederken, Başkan Orhan da Yarba'ya Arapça Elif harfi işlemeli filografi tablosu hediye etti.