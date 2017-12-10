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Başkan Orhan’dan Uşun Ailesine Geçmiş Olsun Ziyareti

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Başkan Orhan’dan Uşun Ailesine Geçmiş Olsun Ziyareti
Aziziye Belediye Muhammed Cevdet Orhan, önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Gazeteci Güven Uşun'un babası Abdullah Uşun'u tedavi gördüğü...

Aziziye Belediye Muhammed Cevdet Orhan, önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Gazeteci Güven Uşun'un babası Abdullah Uşun'u tedavi gördüğü Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaşam Dergisi editörü Gazeteci Güven babası Abdullah Uşun, aniden rahatsızlanarak kısmi felç geçirdi. Yaşanan bu talihsiz gelişmenin ardından baba Abdullah Uşun, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında alındı. Doktorların ilk müdahalesinin ardından Abdullah Uşun'un sağlık durumun iyi olduğu bilgisi ailesine iletildi.

Gazeteci Güven Uşun'un babasının hastanede tedavi altına alındığını haber alan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise hastaneye giderek, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Baba, Abdullah Uşun'un sağlık durumuyla ilgili bilgiler alan Başkan Orhan, geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı.

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