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Başkan Özakcan 7 Nolu Sağlık Ocağı’nı Ziyaret Etti

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Başkan Özakcan 7 Nolu Sağlık Ocağı’nı Ziyaret Etti
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 7 Nolu Sağlık Ocağı'nı ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 7 Nolu Sağlık Ocağı'nı ziyaret etti.

Efeler Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne ziyaret gerçekleştiren Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, hastalarla sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Özakcan, Aile Hekimi Dr. Davut Çetin ile de bir süre görüşerek, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanabilmesi için var gücüyle çalışan doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personeline kolaylıklar diliyorum" dedi.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'a ziyaretinde, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Derya Tıkır ve Daire Müdürleri de eşlik etti.

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