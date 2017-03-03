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Başkan Özakcan, Efeler Halkını Çanakkale’ye Uğurladı

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Başkan Özakcan, Efeler Halkını Çanakkale’ye Uğurladı
Efeler Belediyesi, Çanakkale Zaferinin 102. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği gezinin 400 kişilik heyeti olan ilk 40 kişilik heyetini Çanakkale'ye...

Efeler Belediyesi, Çanakkale Zaferinin 102. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği gezinin 400 kişilik heyeti olan ilk 40 kişilik heyetini Çanakkale'ye yolcu etti.

Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın talimatıyla başlatılan çalışma doğrultusunda, Çanakkale Zaferinin 102.yılı kutlamaları çerçevesinde " Büyük Zaferin 102. Yılında Efeler Çanakkale Yolunda" adı altında günlük gezi tertip edildi.

Türkiye için dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "Büyük Zaferin 102. Yılında Efeler Çanakkale Yolunda" sloganı ile düzenlenen organizasyonla Çanakkale'ye giden heyet, gezi kapsamında Çanakkale'deki şehitlikleri ve şehrin tarihi yerlerine ziyaretlerde bulunacak. 1 Mart ve 16 Mart tarihleri arasında 8 otobüs ile düzenlenecek Çanakkale gezisinin ilk kafilesinin Bey Camii önünde gerçekleşen uğurlama töreninde duygusal anlar yaşandı. Ülke, vatan ve bayrak sevdasıyla yanıp tutuşan atalarımızın sarsılmaz vatan sevdasıyla kazandıkları kara ve deniz zaferlerinin yaşandığı Çanakkale'ye gitmek için yola çıkan yolcular, bir destanın yazıldığı tarihi mekanları görecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ve şimdiden duygulandıklarını ifade ettiler.

Çanakkale'nin tarihimiz açısından çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Çanakkale Savaşları dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir destana şahitlik eden, insanlık tarihine geçen savaşlardandır. Bu kutsal vatan topraklarının nasıl kazanıldığı, uğruna ne bedeller ödendiği Çanakkale'de saklı. 1915 yılında nasıl batı emperyalizmine geçit vermediysek bugünde aynı kararlılık ve azimle geçit vermeyeceğiz. Çanakkale ruhu ve bilincinin sadece okuyarak veya sözlü anlatımlarla anlaşılmasının yeterli olmayacağı, o heyecanı ve ruhu yerinde yaşamanın daha doğru olacağı düşüncesiyle yola çıkarak bu geziyi organize ettik. Bizim amacımız Çanakkale destanın yazıldığı yerleri herkesin görmesi ve o havayı teneffüs etmesidir. Atalarımızın, dedelerimizin büyük sıkıntılar içinde kazandıkları zaferin yaşandığı yer ve mekanların daha yakından tanınması millet olarak birbirimize kenetlenmemize imkan tanıyacaktır. 8 ayrı grup halinde Çanakkale'ye uğurlayacağımız vatandaşlarımız Çanakkale şehitlikleri ve şehrin tarihi yerlerini ziyaret edip, tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan savaşın geçtiği yerleri görme imkanı bulacaklar. Düzenlediğimiz bu organizasyonda bizi yalnız bırakmayıp davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum. Tüm kardeşlerime hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

Başkan Özakcan, Efeler Halkını Çanakkale’ye Uğurladı

Başkan Özakcan, Efeler Halkını Çanakkale’ye Uğurladı

Başkan Özakcan, Efeler Halkını Çanakkale’ye Uğurladı

Başkan Özakcan, Efeler Halkını Çanakkale’ye Uğurladı

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