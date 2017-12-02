Başkan Özakcan, Engelli Bireyler İle Yemekte Buluştu

Efeler Belediyesi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle yemek düzenledi.

Efeler Belediyesi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle yemek düzenledi. Düzenlenen yemekte engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı yapılarak engellilerin yüzünü güldürdü.

Efeler Belediyesi tarafından Aydın Gar Park Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Seydi Koca, Derya Tıkır, Özel Kalem Müdürü Abdulkadir Baş, birim müdürleri, Efeler'de faaliyet gösteren engelli dernekleri başkanları, ilçede ikamet eden engelli bireyler ile aileleri katıldı. Yemekte 9 akülü, 3 tekerlekli olmak üzere toplamda 12 sandalye engellilere teslim edildi.

Özakcan: "Engellilerimizin bir gün değil her gün yanındayız"

Yemekte konuşan Belediye Başkanı Özakcan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü olsa da biz sadece 3 Aralık gününü engelliler ile birlikte olduğumuz, onların sadece 3 Aralık'ta aklımıza geldiği bir gün olarak görmüyoruz. Şahsım ve Efeler Belediyesi olarak hiçbir engelli kardeşimizi engelli olarak görmüyor, engelli olmayan insanlar kadar yaşama ve hayata bağlı bir şekilde yaşamaları için çalışmalarda bulunuyoruz. Efeler Belediyesi olarak desteklediğimiz Aydın Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız var. Kendileri Balkan şampiyonu olarak bizleri gururlandırarak, göğsümüzü kabarttılar. Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek akülü gerekse tekerlekli sandalye dağıtımları yaparak ihtiyaç sahibi engellilerimize hediye ettik. Efeler Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizden bize gelen talepler doğrultusunda imkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak, talepleri yerine getirmeyi bir görev bildik. Engelli bireylerimiz ile onları ilgilendirecek her çalışmada el ele gönül gönüle olduk, olmaya da devam ediyoruz" dedi.

Konuşmasının ardından öğle yemeğini engelliler ve aileleri ile birlikte yiyen Başkan Özakcan, engellilerin sorunlarını dinleyerek uzun süre sohbet etti. Efeler Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde yapılabilecek her ne varsa yerine getirme sözü veren Özakcan, günün anısına misafirleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.