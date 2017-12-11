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Başkan Özakcan, Esnafın Sorunlarını Dinledi

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Başkan Özakcan, Esnafın Sorunlarını Dinledi
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden yol çalışmalarının olduğu mahallelerdeki esnaf, kahvehane...

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden yol çalışmalarının olduğu mahallelerdeki esnaf, kahvehane ve vatandaşları ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, düzenlediği esnaf ziyaretleriyle halkın içinde olmaya devam ediyor. Başkan Özakcan, Cumhuriyet Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek, onların sorun, şikayet ve önerilerini dinledi. "İnsan odaklı hizmet üretmeye devam ediyoruz" diyen Özakcan, yaptığı esnaf ve kahvehane ziyaretlerinde vatandaşlarla sohbet etti.

Özakcan, "Hizmet götürdüğümüz mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizi mutlu ediyor. Belediye olarak halkla iç içe olmak istiyoruz. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların sorunlarını, şikayetlerini ve dileklerini dinliyoruz. Efeler ilçemizi en iyi konuma getirme çabası içindeyiz. Esnafımızın yüzü gülsün, vatandaşlarımız günlük hayatlarına sorunsuz devam edebilsin diye çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Efeler Belediyesi olarak üzerimize düşen görev neyse yerine getirmeye hazırız" dedi.

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