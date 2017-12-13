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Başkan Özakcan, Polislerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu

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Başkan Özakcan, Polislerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenen 20. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) düzenlenen 20. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan Aydın POMEM'den mezun verilen 415 polisin mezuniyet heyecanına ortak oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı mezuniyet törenine, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başta olmak üzere Aydın protokolü ve mezun olan polislerin yakınları katıldı. Yapılan protokol konuşmalarının ardından Bakan Soylu'nun dereceye giren ilk 3 mezuna ödül ve diplomalarını verdiği tören 415 yeni polis memurunun yemin etmesiyle sona erdi

Türk Polis Teşkilatı'nın ülkemizin en köklü kuruluşlarından olduğunun altını çizen Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "10 Nisan 1845 tarihinde kurularak hukuka, adalete ve demokratik değerlere bağlılığıyla ülkemizin en köklü kuruluşlarından biri olan Türk Polis Teşkilatı vatandaşa güven, düşmana ise korku veriyor. Devletimizin temel unsurlarından biri olan Emniyet Teşkilatımız, kamu düzeninin temini, halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması, insan haklarının korunması, hukukun uygulanması görevlerini, büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir. Bugün başta Aydın POMEM olmak üzere tüm Türkiye genelinde mezun olarak kutsal mesleklerden olan polisliğe adım atan binlerce polis memurumuza yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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