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Başkan Özakcan Üreticiyle Birlikte Zeytin Hasadı Yaptı

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Başkan Özakcan Üreticiyle Birlikte Zeytin Hasadı Yaptı
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ilçeye bağlı Dağeymir Mahallesinde bin bir emekle yetiştirdikleri zeytini toplayan üreticileri ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, ilçeye bağlı Dağeymir Mahallesinde bin bir emekle yetiştirdikleri zeytini toplayan üreticileri ziyaret etti. Başkan Özakcan, üreticilerle zeytin hasadı yaparak, bu yıl zeytin üreticisinin emeğinin karşılığını alması temennisinde bulundu.

Ülkemizin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Aydın da Ekim ayının sonunda başlayan zeytin hasadı devam ediyor. Erken saatlerde zeytinliklerinin yolunu tutan çiftçiler büyük emeklerle mitolojik adı ölmez ağaç olan zeytin ağacının meyvelerini topluyor. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ile eşi Gülay Özakcan, Efeler ilçesi Dağeymir Mahallesi'nde zeytin toplayan Yusuf Karaca ve ailesiyle sohbet ederek, hasat yaptı.

Geleneksel zeytin ve zeytinyağı kültürünün insanlığın ortak mirası olma yolunda olduğunu hatırlatan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Geçtiğimiz aylarda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin ülkemiz adına icracı birimi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, somut olmayan kültürel miras unsurlarının UNESCO aracılığı ile tüm dünyaya tanıtılmasına, insanlığın ortak mirası olmasına yönelik çalışmalar yürütmeye devam ediyor" dedi.

Zeytin ağacının her şeyi ile şifa olduğunu belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Zeytin ve zeytin ağacının önemi kutsal kitaplarda bile geçmektedir. Zeytin ağacı, yaprağından çekirdeğine kadar tümüyle değerlidir ve değerlendirilmektedir. Zeytin, zeytinyağı ve zeytin yaprağının, kanser başta olmak üzere, hastalıklara karşı sağlığımızın koruyucusu; yaşamımızın vazgeçilmezi olduğunu biliyoruz. İlimiz genelinde pek çok aile geçimini zeytinden sağlıyor. Bu yıl zeytin üreticimizin emeğinin karşılığını almasını diliyorum. Her zaman zeytincimizin yanındayız. Bereketli olsun. Bütün zeytincilikle uğraşan çiftçilerimize bol kazanç diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren zeytin üreticisi Yusuf Karataş, " Mesut Başkanımız zeytin çırpma makinasını eline alarak zeytin topladı. Bizlerden biri olduğunu, hep yanımızda olduğunu bir kez daha gördük. Başkanımıza ve değerli eşine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. İnşallah bu sene hasadımız çok iyi olacak" dedi.

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