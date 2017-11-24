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Başkan Özakcan’dan ’Öğretmenler Günü’nde Anlamlı Ziyaret

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Başkan Özakcan’dan ’Öğretmenler Günü’nde Anlamlı Ziyaret
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kendisini yetiştiren öğretmenlerini ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kendisini yetiştiren öğretmenlerini ziyaret etti.

Başkan Özakcan her yıl Öğretmenler Günü'nde bu yıl da kendisini yetiştirerek bu günlere gelmesine neden olan öğretmenlerini unutmadı. Özakcan, ilçedeki resmi kutlama programı sonrasında ilk olarak

İlkokul Öğretmeni Nezihe Karaca ve eşi Osman Karaca'yı ardından da Sanat Enstitüsü'nde Mekanik Dersler Öğretmeni Kasım Toksoy ve eşi Nuran Toksoy'u ziyaret etti. Öğretmenlerinin ellerini öperek günlerini kutlayan Başkan Özakcan, Karaca ve Toksoy aileleri ile uzun süre sohbet ederek eski günlerini yad etti. Kendisine verdikleri eğitimlerden dolayı öğretmenlerine teşekkür eden Başkan Özakcan, "Her yıl olduğu gibi bu yılda öğretmenlerimi ziyaret ederek, ellerini öptüm dualarını aldım. Onların emekleri sayesinde buralara kadar geldim. Kasım Toksoy ve Nezihe Karaca öğretmenlerim başta olmak üzere, eğitimimde katkısı bulunan tüm öğretmenlerimin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi.

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