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Başkan Özakcan’ın Dünya Engelliler Günü Mesajı

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Başkan Özakcan’ın Dünya Engelliler Günü Mesajı
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan mesajında şu ifadelere yer verdi; " Asıl engel yürektedir ve biz biliyoruz ki engelleri beraber aşabiliriz. Engelli vatandaşlarımızın sorunları, yalnızca kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, yerel yönetimlerin kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Belediyemiz hizmetlerini planlarken her zaman engelli vatandaşlarımızı da düşündük ve düşünmeye devam ediyoruz. Belediyenin kuruluşundan bugüne kadar Efeler ilçesinde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya çalıştık. Fiziki engelleri ortadan kaldırarak onların yaşamlarını bir nebze kolaylaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Engelsiz bir Efeler hedefliyor ve bunu gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza desteğimiz artarak devam edecek. Hepimizin engelli adayı olduğumuzu ve korunması gerekenin engelli vatandaşlarımız değil, engelli vatandaşlarımızın hakları olduğunu unutmamalıyız. Unutmayın ki Efeler Belediyesi sadece 3 Aralık'ta değil, her gün sizlerle beraberdir."

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