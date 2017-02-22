Başkan Özakcan’ın Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın dün hayatını kaybeden kayınvalidesi Kübra Uygun son yolculuğuna uğurlandı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın dün hayatını kaybeden kayınvalidesi Kübra Uygun son yolculuğuna uğurlandı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın 82 yaşındaki kayınvalidesi Kübra Uygun, dün hayatını kaybetmişti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 3 çocuk annesi Kübra Uygun için bugün öğle namazını müteakip Beycami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Ömer Faruk Koçak, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Kaymakamı İzettin Sevgili, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, CHP İl Başkanı Bayram İnci, AYTO Başkanı Hakan Ülken ve aileni yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kübra Uygun'un cenazesi kılınan cenaze namazını sonrası Tellidede Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen Başkan Özakcan, tören sonrası taziyeleri kabul etti.