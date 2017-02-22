  • BIST 88.692
  • Altın 143,314
  • Dolar 3,6026
  • Euro 3,7876
  • Samsun 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Başkan Özakcan’ın Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

» »
Başkan Özakcan’ın Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın dün hayatını kaybeden kayınvalidesi Kübra Uygun son yolculuğuna uğurlandı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın dün hayatını kaybeden kayınvalidesi Kübra Uygun son yolculuğuna uğurlandı.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın 82 yaşındaki kayınvalidesi Kübra Uygun, dün hayatını kaybetmişti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 3 çocuk annesi Kübra Uygun için bugün öğle namazını müteakip Beycami'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Ömer Faruk Koçak, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Kaymakamı İzettin Sevgili, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, CHP İl Başkanı Bayram İnci, AYTO Başkanı Hakan Ülken ve aileni yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kübra Uygun'un cenazesi kılınan cenaze namazını sonrası Tellidede Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen Başkan Özakcan, tören sonrası taziyeleri kabul etti.

Başkan Özakcan’ın Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Başkan Özakcan’ın Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Başkan Özakcan’ın Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Başkan Özakcan’ın Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çamlıca Okulu Öğrencilerinin Tiyatro Keyfi22 Şubat 2017 Çarşamba 16:43
  • Mimarlar Odası Osmaniye Temsilciliği, Yeni İmar Planından Endişeli22 Şubat 2017 Çarşamba 16:43
  • B.b. Erzurumspor’da Hırslı Antrenman22 Şubat 2017 Çarşamba 16:43
  • “Sarıkamış Şehitleri İçin Söyle” Belgeselinin Çekimleri Başladı22 Şubat 2017 Çarşamba 16:43
  • Edirne’de Sağlık Eğitimleri Devam Ediyor22 Şubat 2017 Çarşamba 16:38
  • Manisa Pullarla Tanıtılacak22 Şubat 2017 Çarşamba 16:38
  • Akkuş Şantiyeye Döndü22 Şubat 2017 Çarşamba 16:38
  • Üniversite Adayları Sınavsız Hkü’ye Girdi22 Şubat 2017 Çarşamba 16:38
  • Aydın’da Başarılı Polisler Ödüllendirildi22 Şubat 2017 Çarşamba 16:38
  • Yükümlülere Madde Bağımlılığıyla Mücadele Eğitimi22 Şubat 2017 Çarşamba 16:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti