Başkan Ozan; “Hizmet Seçilmişlerin İşidir, Güneş Balçıkla Sıvanmaz”

Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, "Hizmet seçilmişlerin işidir, güneş balçıkla sıvanmaz" dedi.

Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, "Hizmet seçilmişlerin işidir, güneş balçıkla sıvanmaz" dedi.

Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, yaptığı açıklamada; "Bizler göreve geldiğimizden bu yana ilçemize hizmet yapmak için canla başla çalışıyoruz. Bizler seçimlerde hem Büyükşehir Belediyesi ile hem de Hükümetimizle hizmet köprüsü oluşturacağımıza söz verdik. Bu sözümüzü tuttuk. Daha önceki dönemde söz verilip unutulan projeleri birer birer hem Büyükşehir Belediyesi hem de Hükümetimizle gerçekleştirdik. Tabi ki bizler gerçekleşen projelerimizi halkımıza anlatacağız, ebette ki halkımızla paylaşacağız. Bizler her zaman her yerde Bu gerçekleşen projelerden dolayı hem Büyükşehir Belediye Başkanına hem de AKP Milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunduk.

Hiçbir kimse bundan rahatsız olmamalı. Hiçbir kimse İlçe Belediyesi diyerek kurumumuzu eleştiremez. Biz T.C. İçişleri Bakanlığına bağlı Karpuzlu Belediye Başkanlığıyız. Biz hem MHP'lilerden, hem CHP'lilerden, hem AKP'lilerden ve de bütün partili seçmenlerden oy almış bir başkanız. Hizmet seçilmişlerin işidir, güneş balçıkla sıvanmaz" dedi.